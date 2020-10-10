高雄市一位趙姓男子今日突然發生中風倒在地板上，他隨即拼命地敲地板製造出聲音，而家中僅有一位同樣中風臥病在床的母親，她聽著兒子敲了3小時的地板，眉頭一皺感到有些不對勁，便趕緊打電話報警，成功救回兒子一命。

據《ETtoday新聞雲》報導，高雄警方於今日上午接獲民眾通報，抵達事發處時，發現住宅一樓有一位老婦躺臥在床上，並向員警訴說，她因中風而行動不便長年臥病在床，日常大小事都透過看護協助。而兒子獨居在2樓，平時喜歡飲酒，酒精催化下也常會敲打地板，但這次的聲音不太一樣，已經連續敲了近3小時，希望警方能替她上樓查看兒子的情況。

沒想到，中風的老婦如同神算，員警上到2樓敲門時，依稀聽見裡頭傳來小小的男性聲音說，「我中風了」。由於房門上鎖，也找不到鑰匙能夠打開，員警當機立斷破門而入，門一開就見一男子倒臥在地，動彈不得，緊急通報救護員到場協助，趙男才因此撿回一命。

(中時新聞網)