郡野實業與建東精工公司合力開發的自動跟随搬運車，遙控器與感應器裝在秀女郎的腰間，搬運機跟著人移動。（周麗蘭攝）

小朋友對大型農機非常感興趣，廠商開放試乘。（周麗蘭攝）

嘟嘟車型的搬運機詢問度也高。（周麗蘭攝）

可以爬坡的搬運車。（周麗蘭攝）

自動導航噴霧車可用於溫室或果園。（周麗蘭攝）

第十五屆雲林國際農機暨農業資材展10日舉行開幕典禮。（周麗蘭攝）

第十五屆雲林國際農機暨農業資材展10日起一連3天在虎尾高鐵特定區空地登場，今年共有450家、1200多攤，各式推陳出新的農機令人目不暇給，參觀者不限於農民，不少家庭扶老攜幼同逛，農糧署表示，台灣農機非常國際化，一年進口30億元，出口50億至60億元。

每年農機展都是內行看門道外行看熱鬧，去年三天湧入51萬人次，今年農機展10日登場一大早就有民眾先睹為快，不少年輕家長帶著小孩同遊，小朋友如進入大型遊樂場一一試坐。

今年大型農機、小型農機補助都各有8億元，低利貸款0.54％，各家業者運來最新機械展示，大至曳引機、溫網室，小至推車、鍊鋸都有新款，農業資材、苗木、種子、花卉也吸引不少民眾的關注。

新發明農機如自動跟随搬運車、自動導航噴霧的廠商自設主題區，有車女郎定時展演，其餘大多採開放式參觀與洽詢。

第十五屆雲林國際農機暨農業資材展今年首度由農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會、雲林縣府共同主辦，農委會原本未補助，在地方不斷要求下，八月間補助200萬元。

10日開幕典禮由張麗善親自主持，縣府一級主管幾乎全員到齊，她感謝農機暨資材協會鼎力相助，展場求新求變，第一天就人潮滿滿。

農糧署主任秘書陳啟榮表示，民國60年間工商業發達時首次遭遇第一波農業缺工問題，當時農政單位祭出農業機械化解決，相隔40、50年又發生第二波，加上新型態農業需求越來越多，仍有賴農機解決。

陳啟榮說，台灣的農業機械發展非常了不起，稻作幾乎全面機械化了，大豆、玉米也達到95％，蔬菜、茶葉、水果需要更多農機業者努力開發，台灣的農機非常國際化， 每年進口大約30億元， 大部分是大型農機，但出口量更多，約50億到60億元，包括像穀物乾燥機、除草機、中耕機等。

(中時 )