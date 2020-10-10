蔡政府宣布明年元旦起將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，農委會主委陳吉仲近日赴立法院備詢成為箭靶，國民黨立委甚至舉牌要求陳吉仲為萊豬爭議下台負責。對此，行政院今表態力挺陳吉仲，政院肯定陳吉仲守住非洲豬瘟、平抑農產品價格等努力，並與豬農溝通做得很好，不會因開放萊豬壓力要陳吉仲下台。

政府開放萊豬進口爭議，讓陳吉仲近來成為國民黨立委抨擊的目標，陳甚至一連兩天在立院經濟委員會備詢近10個小時，闌尾質疑陳吉仲過去反美豬，現在卻護美豬，要求陳吉仲下台。

對此，行政院發言人丁怡銘表示，有關開放含萊克多巴胺美豬進口的後續作法，陳吉仲都有向行政院長蘇貞昌報告進度，在與豬農的溝通上，陳吉仲也做的很好

丁怡銘說，在野黨立委要求陳吉仲下台，必須要講出一套讓人民信任的邏輯，否則相關的意見聽聽就好。

丁怡銘強調，陳吉仲在先前防治非洲豬瘟的努力上做得很好，而且在今年平抑農產品價格上也做得不錯，行政院不會因為萊豬爭議，就要陳吉仲下台。

(中時 )