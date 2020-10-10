陳喬恩2019年參加戀愛實境節目《女兒們的戀愛2》，和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）成功配對，日前兩人慶祝交往一週年，陳喬恩日前被媒體拍到，跟男友在台北趴趴走，參加好姐妹安以軒的慶生趴，身穿白色娃娃裝小腹隆起疑似有孕，她昨po出連假烤肉照，照片中她玲瓏有緻的曲線畢露，擊碎有孕謠言。

出道19年的陳喬恩素有「偶像劇女王」稱號，她近年轉往大陸發展，微博擁有7147萬粉絲。對於被媒體捕捉疑似有喜的畫面，陳喬恩在社群平台寫下：「喝杯茶，看看八卦。也是挺煩的厚？」，還tag「現在新聞超魔幻的」、「也是懶的回應了啦」，同時她還逗趣說：「姊想靜靜」、「但內心希望偷拍別人的人遇到鬼」。

自認是吃貨的陳喬恩坦言，中秋連假品嚐美食讓她變胖，除了透過運動維持體態，也服用其代言的健康食品，讓自己迅速窈窕下來，她還豪氣說：「說胖就胖、說瘦就瘦，對我來說很簡單」，而緊接國慶連假到來，陳喬恩亦可高枕無憂。

陳喬恩出道多年維持窈窕身材。（品牌提供）

(中時 )