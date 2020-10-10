蔡政府8月底無預警宣布開放萊豬進口，選的時間點是立法院休會期間，且是公布了再訂出萊克多巴胺殘留容許量。前國建署長邱淑媞批，政府這樣的作法其實是先射箭再畫靶，且話術相當多。政府說「尊重民眾選擇權」，但事實上民眾根本不能說不要，沒辦法做選擇。

邱淑媞表示，政府8月28日宣布開放萊豬後，衛福部長陳時中隔日就掛保證，說願意帶頭吃美豬，且吃一輩子都不會有事。然而過了幾天，陳時中就後悔，8月31日接受電台採訪時說自己有三高，前衛生署長楊志良也隨即回應「全台300萬人有三高」，後來陳時中又批評地方不要拖後腿。

然而，政府面對萊豬的爭議不只這些招數。邱淑媞表示，從公布的時間點來看，政府的做法等同「先射箭再畫靶」，選在立法院休會期間公布，公布之後才訂出殘留容許量。

政客話術相當多，最喜歡說「這是自由市場機制」，因此「不能過多干預」。此次也常把「尊重民眾權責權」掛嘴邊，但政府已經先決定開放，民眾沒辦法選擇不要，根本就是不讓人選擇，所謂的選擇權其實沒有受到保護。

邱淑媞表示，2019年，美國在與大陸進行貿易談判時，都已經先施壓要求接受萊豬，但最後大陸守住了，只答應多買不含萊劑的美豬。美國人的壽命進展已經落後，比台灣、智利、捷克低，台灣如今要去學這樣的國家並不好，不開放萊劑才是世界的主流。

(中時 )