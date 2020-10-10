東北季風盛行，台灣邁入河川揚塵好發期！台中市環保局代理局長陳宏益10日表示，今年首度嘗試啟動AI物聯網監控自動灑水新系統，在大安溪、大甲溪沿岸微型監測儀，監測到懸浮微粒逾值，即啟動自動化灑水，並播放LED警示，目前在大安區海墘國小及頂安里活動中心試辦中，提供學童及居民適當的防護。
每年9月中旬後東北季風盛行，是河川揚塵的好發期，台中市境內以大安溪、大甲溪流域國道1號至西濱出海口河段有明顯影響。中市環保局透過定期舉辦應變演練、三日預報預警，並再沿著大安溪及大甲溪沿線好發區設19座微型監測儀，即時掌握現地狀況，自103年至今未發生大規模揚塵事件。
台中市環保局代理局長陳宏益表示，往年透過微型監測儀資訊，進行彙整分析再進行應變處理；今年首度嘗試藉由AI物聯網結合微型監測儀及水線、LED播放，當微型監測儀監測到懸浮微粒超過150微克／每立方米，就會自動觸發水線灑水，並播放LED提醒居民注意，目前在大安區永安國小及頂安里活動中心試辦。
陳宏益說，今年模擬演練日前在大安溪社尾堤防、大安區頂安社區及大安區海墘國小舉行，首採「仿實境」方式，將各個演習現場的現況影像以直播的方式傳回環保局監控中心，迅速應變與防護。
環保局指出，應變防護演練動員44個應變單位，模擬河川揚塵時，調派水車灑水洗掃道路、管制河川流域附近的營建工地及砂石場逸散污染、校園防護及環境教育宣導、道路交通指揮管制及意外緊急事故救護等應變措施，邀請在地里長、里民及學童約200人參與。
(中時 )
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