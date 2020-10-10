前高雄市長韓國瑜過去曾在總統大選期間，開直播孵小雞，但選後小雞卻鮮少出現在鏡頭前，前韓國瑜競辦主持人何庭歡今天久違地來到雲林，帶著韓國瑜柴犬「歐米魯OBERU」，一起探望小雞們的現況。

何庭歡今年六月底時曾在臉書上宣布自己成功考取潛水員執照，這段期間歡歡也持續貼出自己潛水活動時的照片與粉絲們分享，而今日雙十國慶，何庭歡也在海底為中華民國慶祝這特別的一天。

何庭歡3月時曾在臉書開直播分享小雞們近況，原來這群小雞們，就生活在雲林縣的教育農場，當時有位好心的阿姨，願提供場地，並裝修成小雞的野放園區。

而最初的9隻小雞，有2隻是黑色的，分別是一公一母，公的叫小九，母的叫小四，其他七隻則為土褐色，第一隻孵化的雞，長的最大隻叫做平安是公雞、第二隻叫做寶貝也是公雞，第三隻清廉是母雞。

韓國瑜的小雞們，現在都已長大成大雞，並繁衍成20多隻。(圖/翻攝 中時新聞網 直播)

養雞的阿姨表示，小雞已經成長為大雞了，且現在已經從9隻成長到20隻了，生到第三代了，而且兩層樓的雞舍，現在還下了不少雞蛋，

何庭歡說，每隔幾個月就會回來農場看望小雞們的現況，這次選在國慶日來到農場，就是希望展現中華民國生生不息的感覺，並祝福中華民國生日快樂。而線上直播也吸引上萬名網友觀看。

許多網友也紛紛留言表示，「柴犬好可愛」、「如果邀請韓市長來直播更棒」、「我的天，這麼大了？」。

(中時新聞網)