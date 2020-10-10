北市京華城拆除工程，因之前發生坍塌壓死工人事件，遭到市府勒令停工，不料，10日下午復工時，工人在B2層竟發現一具男性屍體，嚇得趕緊報警。

警方到場發現，男子已死亡許久，成為一具乾屍，從其身旁遺留的手機，確認男子為50歲陳姓通緝犯，因陳男有竊盜前科，手上戴著手套，目前還不確定他是否為工人或什麼原因潛入工地，不排除他是入內竊取電纜線時不慎失足墜落身亡，目前鑑識人員已到場採證，調查男子身上有無外傷及確切死因中。

(中時 )