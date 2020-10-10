京華城拆除首復工 地下2樓驚見乾屍 死者身分曝光 15:502020/10/10 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京華城今(10日)首恢復拆除工程，未料卻在B2發現一具乾屍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市京華城拆除工程，因之前發生坍塌壓死工人事件，遭到市府勒令停工，不料，10日下午復工時，工人在B2層竟發現一具男性屍體，嚇得趕緊報警。 警方到場發現，男子已死亡許久，成為一具乾屍，從其身旁遺留的手機，確認男子為50歲陳姓通緝犯，因陳男有竊盜前科，手上戴著手套，目前還不確定他是否為工人或什麼原因潛入工地，不排除他是入內竊取電纜線時不慎失足墜落身亡，目前鑑識人員已到場採證，調查男子身上有無外傷及確切死因中。 (中時 ) #男子 #工人 #發現 #京華城 #通緝犯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠帽夫尋嗜賭嬌妻 破門驚見3男走她後門爽享受 21:052020/10/08 兩岸 館長槍擊案槍手幫派被抄 竹聯幫大哥等9人否認涉案 08:482020/10/08 社會 意識形態在很多地方凌駕了公衛政策 10:372020/10/09 生活 見澎恰恰億萬債扛不住！恆述驚爆全身而退大絕招 16:262020/10/09 娛樂 涉館長陳之漢槍擊案 竹聯幫寶和會正、副會長交保 20:262020/10/08 社會 驚見巨大陰影將天空「一分為二」新竹人嚇：海嘯來了 20:462020/10/09 搜奇 武陵農場京華橋獲2020年國家建築公共工程類金質獎 16:382020/10/09 寶島 2020縣市總體競爭力調查 黑馬新竹市出線 09:002020/10/10 政治 機械設備9月出口 今年首見年成長 04:102020/10/09 財經要聞 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 08:202020/10/09 社會 社會熱門新聞 京華城拆除首復工 地下2樓驚見乾屍 死者身分曝光 - 社會 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 SWAG性愛片遭外流 吳夢夢真的提告！曝和解金額網哀號 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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