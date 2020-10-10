早上習慣喝咖啡醒腦，每個月的開銷恐怕會很驚人！網友分享，他每天都要喝兩杯美式咖啡共70元，計算下來每個月要花2100元，相當於薪資的十分之一，為了節省開銷想要戒咖啡，但每次實施都失敗，因為不喝就會很累。貼文引發網友討論，許多人建議，不如改喝濾掛式咖啡省錢。

網友在PTT上分享，每天都會去便利超商買兩杯35元的冰美式，因此每天要花70元在咖啡上面，等於一個月要花2100元，幾乎是他的薪水的十分之一，相較之下，他的餐費才大概1萬元左右，因此提神用的咖啡真的是比大開銷。

原PO表示，他想戒喝咖啡，但每次都以失敗告終，因為腦袋已長出太多腺苷（adenocine）受器了，咖啡因已沒辦法阻斷腺苷與這些受器結合，導致他一旦停喝咖啡，就會感到很疲累。

原PO指出，雖然停喝咖啡一段時間後，身體大概就會恢復正常，但在戒斷期間根本沒法好好做事，所以有很多人也是一旦開始上癮就戒不掉了，因為在工作的時候，根本不允許連續好幾天昏睡，希望有人能提供戒咖啡的方法。

貼文曝光以後，不少網友建議改喝「濾掛咖啡」，「泡濾掛 一杯不到10元」、「濾掛式咖啡好喝又便宜還比較環保」、「 自己買濾掛來沖 先省1/2」、「濾掛+1 咖啡還是不要喝太多啦」、「美式不會差太多！ 即溶、濾掛，都很好解決又便宜」、也有人表示，可以先減量，改成一天一杯。

(中時新聞網)