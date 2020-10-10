前總統馬英九今天表示，國民黨執政時兩岸可以穩定，但蔡英文上任都做不到，遭民進黨嘲諷馬英九不要出來刷存在感。馬辦反擊，民進黨可以繼續耽溺於意識形態及自我感覺良好，但人民的感受才是最真實；民進黨可以繼續昧於事實，但無法掩飾執政無能。與其東拉西扯這麼多，民進黨發言人倒不如先講清楚，ECFA到底要不要廢？

馬英九上午參加國民黨自辦的升旗典禮致詞時，不滿近4年來的國慶主視覺都沒有國旗與國號，讓中華民國淪為配角，且蔡英文宣稱有決心維持兩岸關係穩定，但為什麼國民黨執政可維持兩岸穩定，但蔡政府卻做不到，因為兩岸缺乏互信。

此話一出，民進黨隨即表示，蔡英文上任以來，不斷努力把台灣從過去馬執政8年落後中拉起來，呼籲馬英九不要出來刷存在感，避免讓大家再想起他在中國國家主席習近平面前把中華民國變不見，馬習會後遭國際期刊給予「cipher（無用之人）」、「loser（魯蛇）」等對中國卑躬屈膝評價。

對此，馬辦指出，無論是國際貨幣基金（IMF）或瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）的評比，馬政府時期的經濟成績都優於蔡政府；馬政府時外交關係穩固，蔡政府卻連斷7國；在國家安全方面，更是昔遠勝今，馬政府時從來不會因為國慶預演，就有人擔心是中共打過來了。民進黨昧於事實的批評，根本是自曝其短。

馬辦表示，馬英九於馬習會時，明明白白的在習近平面前提起「一中各表」與「中華民國憲法」，當時的逐字稿都已送立法院公布，但民進黨發言人還是要說沒有，還硬扯什麼「卑躬屈膝」。

馬辦無奈地說，要回應喜歡歪曲事實的人真的很累，與其東拉西扯這麼多，民進黨發言人倒不如先講清楚，ECFA到底要不要廢？

(中時 )