雙十節升旗典禮在各地登場，國民黨基隆市黨部也在義四路黨部的中庭舉行升旗典禮，現場湧進上百位民眾熱情參與，對此，黨部主委蔡智潁指出，升旗典禮是國家大事，而中華民國的歷史，更是我們珍惜的記憶，看著旗幟緩緩上升，內心萬分感動，有年邁的長輩在兒孫的攙扶下堅持來升旗，看著那直挺的身軀，眾人都紅了眼眶。

蔡智潁表示，黨部幾乎每年都會辦升旗典禮，在地長輩也年年早起排隊，大家對中華民國的認同，也反映在唱國歌上，他說，中國國民黨絕非民進黨說的那麼一無是處，雖不完美，但曾帶給台灣光榮與繁榮，也是事實、不容抹滅。

國慶升旗百人齊聚基隆，愛國情操再綻台灣頭。（國民黨基隆市黨部提供／吳康瑋基隆傳真）

議員韓世昱指出，自己過去就都有跟爸爸一起來升旗慶祝國家的生日，這六、七年來就算下雨，也絕對不會缺席，他指出，每年幾乎都會有百位民眾來見證這國家的大事，很令人感動。

議長蔡旺璉、黨團書記長張芳麗強調說，在國家最艱難的時刻，國民黨依然對中華民國的理念價值，仍堅信不移，抱持著不怕難、不畏苦的革命精神，讓我們在挫折中成長，在失敗中學習，一起團結合作，讓國家重振氣勢，延續全體國民的榮耀。

蔡智潁指出，雙十節是國家的生日，黨部希望藉由舉辦升旗典禮，展現愛國精神， 喚起對國家的凝聚力，過去中華民國光輝榮耀的成果，要好好珍惜，大家共同攜手合作，一起為中華民國加油，要讓孩子看到未來的希望。

(中時 )