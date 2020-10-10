獨／螢幕還俗！恆述法師宣告全面復出 當超狂比丘尼藥師佛「准了」

資深藝人澎恰恰日前召開記者會宣告破產，又欠下2.4億巨額債務，令外界相當震驚。而名法醫高大成近日自爆最高曾欠下3億多元，日本妻不離不棄，花了10年才把債還清。恆述法師接受《中時新聞網》獨家訪問表示「家家有本難唸的經，窮困時，親友會像瘟疫一樣躲你。」

名法醫高大成自爆曾欠下3億鉅額債務。（照片/孫芳柔 拍攝）

醫生世家出生，學經歷風光的名法醫高大成，日前上《震震有詞》節目分享，將父親過世所分到的1億多元遺產，拿去投資日本房地產和股票，豈料，竟遇上日本泡沫經濟，頓時一無所有，還讓自己負債累累，光是銀行利息一個月就高達30萬元，回台後，有同學建議他當過法醫，開勒戒所助人戒毒，日籍妻子相伴不棄，花了10年才把債務還清。

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恆述法師坦言，人窮困時，親友都會像瘟疫一樣躲你。（照片/游定剛 拍攝）

曾身陷千萬債務，日前才因神豪相助順利脫身，恆述法師有感而發表示，人窮時走投無路時，親友就會像瘟疫一樣躲著，假裝不認識你。恆述更談到，負債只是暫時卑微，也要堅強挺過去，一時被人看不起無所謂，但不能一生被人小看。

挺過欠債風暴，日前宣告「螢幕還俗」的恆述法師積極拚復出，近日成談話節目、新聞話題人物，外界高度關注與張菲、費玉清姐弟情仇何時才能破冰和解?恆述坦言對人生有了新態度，再小的錢，也要懂得放下姿態去賺，再大的債務，只要有勇氣面對，遲早都會還清。

(中時新聞網)