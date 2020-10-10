鹽寮漁港灘堤擺放幾艘竹筏，堤防並無漁船停靠。（王志偉攝）

縣府在鹽寮漁港設置防波堤，可是受東北季風與颱風影響，海岸線正退縮中。（王志偉攝）

鹽寮漁港海景美，但已失去漁港功能。（王志偉攝）

位於花蓮東海岸壽豐鄉的鹽寮漁港，因長年受東北季風與颱風侵襲，北側常有漂砂淤積，南側則受到嚴重侵蝕，導致漁港功能已逐漸荒廢，漁港南部海岸線約1公里，每年也正以2至5公尺退縮，針對漁港存廢及退縮問題，縣府與海洋大學進行評估計畫，研擬建置離岸或短突堤，希望能有一線生機，留下鹽寮漁港自然海岸，也提供海岸線一休憩點。

鹽寮漁港管理維護由縣府負擔，鹽寮漁港20幾年前蓋了240公尺北防波堤，接著往南蓋了100公尺的海堤，結果沈箱工程放置失敗，後續工程停擺迄今，從此，漁港出現「北積南掏」問題，20幾年來，縣府設法挽救漁港，多徒勞無功。

縣府力圖拯救鹽寮漁港，委由國立台灣海洋大學進行「花蓮縣鹽寮漁港海域監測暨補償方式評估計畫」，以壽豐鄉鹽寮漁港為中心，南北各延伸3公里海岸段，沿岸長度共約6公里調查範圍，海洋大學提供5項改善方案，盼建置離岸或短突堤，保護南側侵蝕的海岸，讓關心鹽寮漁港未來發展的鄉親做為參考。

農業處長吳昆儒指出，除了期待改善海岸的侵蝕問題外，更著重解決鹽寮的漁筏停泊及為在地漁民創造經濟機會，將依海洋大學規劃的方案及地方漁民、民代意見，積極向交通部與漁業署等中央單位爭取補助經費，盼能讓鹽寮漁港在兼顧海岸環境下，有轉機發展。

(中時 )