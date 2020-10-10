新竹縣政府「地方產業創新研發推動計畫」今年度已結案，獲選的廠商、企業均可得到最高100萬元的補助，新竹縣長楊文科日前訪查獲選企業，其中位於生醫園區的滙嘉健康生活科技股份有限公司，透過翻身褥瘡自動管理等計畫獲得補助，期望降低長期臥床者的不適。

楊文科表示，縣府打造友善創新環境，協助企業轉型或創新，透過地方型SBIR，補助企業研發，增加亮點與專業技能，壯大中小企業體系。新竹縣政府產業發展處統計，今年度共投入1139.5萬元經費，提供14家地方產業落實創新研發點子。

其中，滙嘉健康生活科技股份有限公司長期致力於開發嬰幼兒、老人照護產品，以「養護之家評鑑自動監測與紀錄解決方案－翻身褥瘡自動管理與離床安全時間自動巡視AI深度學習系統」獲選，利用AI人工智慧深度學習系統，可翻身褥瘡自動管理的自動監測與紀錄，降低褥瘡發生的機率。

此計畫不需穿戴，透過24小時自動巡視、紀錄翻身，可從被動照護轉為主動照顧，提供大數據分析，並提供大數據紀錄，可用於養護中心及居家照護，並以AI人工智慧演算法，判定照顧者翻身、拍背動作是否到位，協助長期臥床者改善褥瘡困擾。

另外老字號的峨眉茶行也獲選，透過改良製茶產業生產所需的焙茶機，導入智慧自動化設計模組，為傳統產業升級。

(中時 )