自美國總統川普於2日確診後，先前參加在白宮舉行的大法官提名的多位來賓先後傳出確診，引起外界質疑該場合恐是釀成多人確診的起因。而美國首席防疫專家佛奇表示，若根據數據來看，上月的白宮肯定出現「超級傳播事件」。

據美媒《CBS News》報導，美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）表示，「我們確實看到白宮曾出現超級傳播事件」，當時充滿人潮且不戴口罩。而美媒《ABC》先前報導指出，根據聯邦緊急事務管理署備忘錄顯示，白宮至少已有34名職員確診。

另外，提到川普的身體狀況以及他所服用的藥物，佛奇表示，說他已「治癒」是不正確的，目前也沒有藥物能完全治癒新冠病毒，頂多稱是「療法」。至於川普的身體狀況，佛奇表示不能將川普在接受訪談時出現咳嗽聲當成是警訊，咳嗽也可能是正逐漸擺脫病毒；不過他也強調，即使經歷確診的川普，雖然他的身體正在改善，但病症仍可能很明顯。

不過，雖然白宮御醫康利（Sean P. Conley）也背書川普的健康狀況，並認為10日他就可以出席公開活動，但白宮一直未公布川普在出院後是否有接受過新冠檢測，醫療團隊也僅提供身體健康數據證明情況良好。而佛奇認為，康力的判斷是指川普體內中可測到的病毒量已將低至不會傳染給別人，並認為川普的醫生不會讓川普在沒有進一步新冠檢測之下讓他離開白宮。

(中時新聞網)