台東縣警察局馬蘭所2名員警巡邏執勤時，近期二度發現有長輩都隻身在外，考量日夜溫差變化大，擔心老人家受寒，趕緊連人帶車推回派出所及其住處，讓長輩平安返家。
時序入秋，近來日夜溫差變化較大，馬蘭所警員樊選豪、賴淑芳在9月底巡邏至錦州街時，發現1名年事已高的老翁，獨自坐在電動車上，上前詢問才發現該名老先生約80歲，且無法清楚表達身分，詢問附近居民都表示不認識這位老先生，2員擔心老翁受寒，趕緊連人帶車推回派出所休息，最終以人臉辨識系統找到老翁住家，也順利聯絡上家人。
10月初樊員與蔡雅婷執勤時，也在更生路886巷發現1名失智老婦，獨自坐著輪椅在屋簷下躲雨，表情顯得徬徨無措，就熱心上前詢問，原來這名高齡9旬婦人想要推輪椅到市區找女兒，可是天候不佳、又體力不支才會停在路旁，員警仔細查證後，發現輪椅上繡有住處地址，趁著雨勢轉小，2員趕緊推送老婦返回住處，結束這場雨中驚魂。
台東警察分局呼籲，家中如有失智長者、精神病患者，可經常幫忙拍照，（針對時常衣著及特徵等），並協助配戴有聯絡方式之飾品、證件或可連絡之手機，且隨時注意家人之動態，同時透過警民合作及關心，為長輩找到回家的路。如發生有疑似迷途老人之情況時，請立即撥打110或至轄區派出所報案處理。
(中時 )
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