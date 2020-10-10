蔡政府明年將開放含有瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬肉進口，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲身先士卒，為政策辯護；甚至有「萊豬吃不死人」的說法。毒物科名醫江守山諷「那幹嘛不吃蟑螂」，反正也不會死。

台灣法學基金會今舉辦萊克多巴胺研討會，毒物科醫師、家安診所院長江守中痛批，蔡政府覺得萊豬吃了不會死，所以可以吃，那他要問，「何不提倡吃蟑螂、牛糞，反正也不會死」。

前衛生署長楊志良指出，「票多不能代表真理」，萊克多巴胺過去在人體試驗失敗，因為有很大副作用，只做7個人就停止。交通大學教授倪貴榮表示，萊豬是食安問題，必須講求科學證據是否充分；不是說管理不好，而是程序上應該更往前走。

前國健署長邱淑媞說，陳時中原先掛保證願意帶頭吃美豬，過了幾天就後悔，改口說自己有三高。前食藥管理局（食藥署前身）技正文長安拿出數據，指台灣的豬肝、豬腎消耗量應為全球最高，但肝、腎的萊劑殘留恐最高，「試問，15%-29%的殘留量對常吃內臟的國人會不會有影響」。

(中時新聞網)