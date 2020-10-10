歡慶雙十國慶，台中捷運綠線市政府站特別選在10日「開箱」，首度開放民眾參觀，上午不到7時就出現排隊人潮，台中捷運公司決定提早20分鐘讓民眾入站，開箱活動持續至下午1時30分，總計吸引約1.6萬人次參觀，民眾參觀後都說車站寬敞明亮，車廂很漂亮，期待捷運綠線早日通車。

台中捷運綠線預計年底通車，台中捷運公司選在國慶日舉辦中捷市政府站「開箱」活動，吸引民眾參加完國慶升旗典禮，隨即到鄰近的市政府站參觀，也有民眾不到7時就前來排隊，人氣爆滿，原定上午8時30分才開放，中捷公司決定提前於8時10分開放。

民眾參觀後都說車站寬敞明亮，車廂很漂亮，期待捷運綠線早日通車。（陳世宗攝）

民眾參觀後紛紛拍照留念，迎接捷運元年、捷運新世代來臨！（陳世宗攝）

市長盧秀燕參加國慶升旗典禮後，也到市政府站關心。盧市長表示，捷運綠線是大中部地區第一條捷運路線，年底將通車，市府開放捷運綠線市政府站，讓民眾搶先參觀車站及電聯車，市民都非常興奮，也非常開心，肯定車站動線規劃明確、便利舒適。

盧秀燕也趁機宣導搭乘捷運禮儀，包括禁止飲食、抽菸、禮讓老弱婦孺等，希望市民都成為台中捷運代言人，現場民眾都同聲說「好」，期待盡速通車，迎接台中捷運新世紀來臨。

台中捷運公司董事長林志盈說，捷運綠線系統已準備好了，最後一哩路是交給行政院交通部履勘，中捷公司希望用最快的速度完成履勘準備作業，台中市民等待捷運已十幾年，今天開放市民參觀車站設施、車廂內部，獲熱烈迴響，也提供許多回饋，讓服務更貼近市民。

上班族陳先生說，他上班地點就在文心路上，平常騎機車或搭公車通勤，以後會改搭捷運；捷運綠線是中運量設計，原本擔心運量不夠，參觀後發現車廂寬敞，足以應付台中市民所需。市民都表示，車站很明亮，空間又大，看起來很舒服。

廖小姐為表達對台中捷運的支持，更花了6個小時，以氣球製作成電聯車車頭，吸引許多人和她合影。

(中時 )