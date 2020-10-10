歡慶雙十國慶日，位於新竹關西的六福村主題遊樂園在連假期間將營業時間延長至晚上8點，並在國慶連假祭出祭出約5折、每張499元的優惠票價來刺激人氣，一早開園便湧現出遊人潮，統計首日上午時段即吸客約5000人次入園，集結來自北、中、南、東部等全國各地的遊客，不少遊客也特地前來參加全台最大萬聖慶典「墓碑鎮厄鈴惡靈」，看遊行與喪屍近距離接觸，到惡靈餐廳與喪屍共餐，趁著假期提前感受萬聖節。

10月不僅有雙十連假，也正逢六福村的年度盛事萬聖節活動「墓碑鎮厄鈴惡靈」，許多大小朋友都紛紛變裝入園共襄盛舉，園區內更貼心安排專業彩妝師進駐美西大街，讓沒有預先準備的遊客，也能在現場變身「惡靈」，「墓碑鎮厄鈴惡靈」將一路開跑至11月1日止。

此外，連假期間園區內也特別規劃專業舞團快閃，充滿青春活力的4Minia舞團將以全身紅色裝扮結合萬聖元素登場尬舞；具雲門舞者資歷、號稱亞洲Cube第一把交椅的趙敦毅，今（10日）、明（11日）兩天也將獨家帶來國家級表演「火立方」，透過伸縮自如的肢體，展現爆發性十足的表演。

今（10日）、明（11日）兩天園區內將為賓客帶來國家級表演「火立方」。（六福村提供）

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