嘉義縣一位6旬祖父和12歲的孫女同住屋簷下，孰知，祖父竟對幼小的女童起色心，趁其熟睡時偷摸下體隨後硬上得逞，一周後又再度難忍小頭慾望，再次性侵孫女導致其懷孕，孫女因此上學不專心，經老師詢問下祖父的狼行才曝光，嘉義地檢將少女懷中胚胎送驗親子鑑定，機率高達99.99%，7日時依強制性交罪對其提起公訴。

據起訴書指出，祖父平日與孫女同居，他在今年3月期間，看著孫女熟睡的面容，越看性慾越難耐，便偷偷爬上孫女的床鋪先是偷摸胸部，食髓知味後又將手游移到下體，孫女雖意圖反抗卻仍不敵騷擾，最後褲子被脫下遭祖父性侵得逞。

不料，7日後，祖父看見少女在睡午覺，又再度用相同手法一解性慾。少女被2次侵犯後，上課常失神且多次低頭拭淚，老師發現狀態有異便主動詢問，一問之下才發現她已經懷孕，便主動協助少女報警怒揭老祖父狼性。消息傳開後，住在附近的鄰居不滿祖父對孫女伸狼爪，憤而到家中圍事，還大砸雞蛋，動私刑教訓狼祖父。

檢方調查後，將少女腹中的胚胎染色體與祖父的染色體進行親子鑑定，鑑定結果親子關係機率高達99.99%，隨即於7日時依對未滿14歲女子犯強制性交罪將祖父起訴。

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(中時新聞網)