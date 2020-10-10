誰說網紅只限於年輕俊男美女？對釣蝦有興趣的石材加工員盧皇文，經醒吾科大「推廣教育中心直播雷商班」洗禮，搖身一變成為YouTuber釣蝦網紅，開設頻道「恩威TV」訂閱人數爆增，影片觀看流量高達萬人，其中還以「快失傳的繃烤泰國蝦術」這支影片爆紅，觀看流量爆衝至70萬次流量，為自己未來開創了一條不同的道路。

威爸兩寶貝玉恩及玉威和YouTuber沐雨柔網紅合照。(醒吾科大提供)

醒吾科大商管學院院長李國豪表示，醒吾科大網紅培訓班針對網紅必須具備的直播功力，開設平台營運操作、社群體驗行銷、及資訊金流物流等課程，全面升級網紅戰鬥力，另也在暑期幫職訓中心開設210小時的電商與直播人才訓練班，盧皇文就是其中一位學員。

醒吾科大電商直播上課實作與理論並重。(醒吾科大提供)

43歲的盧皇文原本是大理石廠長，大半輩子都埋首奔波大理石事業，一年前無意中發現釣蝦池很多人只享受垂釣休閒時光，釣到的蝦子便宜賣人，他先向釣蝦人買便宜鮮蝦，閒聊間發現工商社會，許多上班族及學生年輕族群，都熱衷釣蝦休閒活動，經請教多位釣蝦高手，自己也迷上釣蝦。

盧皇文育有一女一子，原本休假活動就喜歡幫家人拍些影片與親友分享，迷上釣蝦後把拍片嗜好帶進釣蝦場，為小朋友開設「恩威TV頻道」，兩寶貝小孩剛上國中的盧玉恩及剛上小一的盧玉威，也跟著至釣蝦場學習釣蝦，全家因而常聚在釣蝦場享受家庭歡樂時光。

盧皇文於是把全家人釣蝦歡樂情境拍片上傳YouTube，原本只是單純分享，沒想到吸引許多同樣熱愛釣蝦族群點閱並提供各式各樣意見，包括期待看到盧皇文的釣蝦直播。盧皇文應觀眾要求開始嚐試直播，才發現影質差、畫面也沒有構圖概念，原來當個直播主不是那麼容易。

碰巧盧皇文另一半謝蕙如是醒吾校友，推薦醒吾科大有專門針對電商網紅開設課程。盧皇文報名醒吾科大電商與直播人才訓練班，經210個小時完整電商課程大有收獲，終於了解原來想當個網紅必須真材實料，尤其直播更必須與觀眾緊密結合。

電商直播有許多課程讓盧皇文印象深刻，包括潘文菁老師傳授直播表情與心態的呈現、蔡雅琦(漂漂老師)指導網路商業經營模式、李國豪院長不斷灌輸拍片故事性的重要、鄒家豪老師影片拍攝與陳健職老師創新及財富管理。

盧皇文把上課所學精華，以「威爸」之名開始認真經營網路事業，由於粉絲愈來愈多，威爸也嘗試與各地休閒釣蝦場商業合作，足跡從雙北轉戰至桃園與新竹，直播活動的態樣也愈來愈多元，已有休閒釣蝦場為增加來客率，主動與威爸合作釣蝦趣味比賽。

盧皇文很感謝醒吾科大完整訓練課程，他現在不但經營釣蝦電商直播與影片製作，未來也打算融入本業大理石相關產業資訊，讓裝潢使用大理石有疑惑的觀眾，也會上直播平台與他溝通，把大理石業務一併帶進直播選項，結合興趣同時增加業外收入。

醒吾科大商管學院院長李國豪表示，醒吾科大除了規劃對應課程，同時組織跨領域學生團隊，成立「雷虎直播電商」，團隊成員包括企業管理系四年級劉家妤、流行音樂學程三年級盧柏樽及表演藝術系三年級李佳錞，並以「MOMO與蘿蔔」的稱號活躍於各影音平台。

李國豪強調，威爸就是透過醒吾科大商管學院一系列完整課程訓練，才能在短時間內從釣蝦達人，搖身一變為釣蝦網紅，商管學院目前已整合流行藝術學院，共同開設直播電商與社群行銷課程，透過產學合作經業界需求直接導入課程，將產業趨勢之人力供需直接對接，達到務實致用教學目標。

(中時新聞網)