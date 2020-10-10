女大生貼出自己在超商買到疑似被開過礦泉水。(圖擷取自Dcard)

「記得！買東西都要檢查！」日前一名女大生分享，自己在上學途中到超商買礦泉水，正當她要打開飲用時，發現瓶中的水位較正常全新的水位低，她才意識到這瓶礦泉水疑似被人開過飲用，讓她感到反胃的說，「我現在還是覺得很噁心，真的差點喝下去了」。

原PO在「Dcard」上發文指出，她記得前陣子新聞報導過，有人在超商惡作劇，將飲料打開後偷喝又放回去，怎料，這樣離譜的情形就發生在自己身上。她接著說明，自己出門上學時到超商買了礦泉水，當她到教室準備飲用時，打開瓶蓋沒有發出「喀喀」聲，她才驚覺瓶中的水位較正常全新的低，當下她推斷是有人開過、甚至是喝過後將這瓶礦泉水放回架上。

原PO也解釋道，平時自己習慣大口喝水，所以很清楚這瓶水位低的礦泉水，絕對不是自己喝的，更反胃的說「我現在還是覺得很噁心，我真的差點喝下去了！」也提醒其他人買東西一定要檢查，要保護自己。

事發後原PO也馬上向店家反應，告知這樣離譜的情況，店家則表示會加強巡邏，也會請店員多加注意。貼文發出後許多網友紛表示，「誰會做這種事情啊 素質可以再差一點」、「也太扯，有夠沒公德心」、「有人偷開偷喝有2種可能，買之前、買之後，反正隨時要注意自己的東西，現在沒有理由，純隨機、臨時起意，變態的很多」。

(中時新聞網)