「2020台中國際舞蹈嘉年華」將在10月31日及11月1日盛大展開，為呼應中城懷舊主題，特別於10月24日在老字號「白雪大舞廳」舉辦「復古舞會」，邀請民眾穿上復古潮流服飾，一同踏入充滿懷舊氣氛的舞池，在七彩霓虹燈下，搖擺出輕鬆愉快又動人舞步！

台中國際舞蹈嘉年華將於擁有悠久歷史的中區舊城舉行，將以燦爛華麗的光束投影點亮舊火車站前廣場，期待融合現代科技與懷舊氛圍、轉化為時尚中城的中區，藉由舞蹈嘉年華打造出專屬台中的節慶觀光盛會，共計34團台中在地及專業舞蹈團隊，將為舞蹈嘉年華掀起一波全民共舞的熱潮。

觀旅局林筱淇局長表示，「復古舞會」特別選在中城區極具年代感與特色的「白雪大舞廳」舉行，白雪大舞廳已經有50年的歷史，是目前台中市唯一領有正式「舞廳牌照」的老字號舞廳。緊扣今年舞蹈嘉年華的「復古」主題，邀請民眾一同踏入充滿懷舊氣氛的舞池，穿上復古潮流服飾，在七彩霓虹燈下，搖擺出輕鬆愉快又動人的舞步。現場將舉行「今日我最靚」服裝人氣票選活動，獲最高票者將可得到獎金7777元。

除了邀請民眾共舞享受搖擺樂趣，也邀請到中部知名的舞蹈團體「颶風極限藝術舞蹈工廠」來到現場，引領民眾一起釋放狂熱的舞魂。此外，還有「蹦迪車輪戰」舞蹈Battle賽，由台中知名舞者「壞T老師」帶領現場的朋友，碰撞出舞蹈較勁的火花，角逐舞王、舞后的最高榮譽，以及獎金8888元。

「2020台中國際舞蹈嘉年華」豐富活動以及精彩節目邀請民眾盡情舞動、揮灑活力，還有多項獎金好禮拿不完！復古舞會活動報名即日起至10月19日（星期一）中午12時截止，更多活動相關資訊請見台中觀光旅遊網https：／／travel.taichung.gov.tw／

(中時 )