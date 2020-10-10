下半季戰況白熱化，不過中信兄弟在8日一天之內傷了黃恩賜、雷艾斯兩名先發投手，雖然二軍還有羅傑斯，不過仍少一名土投，明日對上統一獅的比賽，兄弟決定推出中繼投手陳柏豪先發，這也是他中職4年生涯包含一、二軍在內首度先發。

中信兄弟總教練丘昌榮賽前有些無奈，原本安排明日由土投廖乙忠先發，不過8日賽前黃恩賜練習時腳扭傷，先發洋投雷艾斯僅丟2.1局就因手肘傷勢提前退場，只好讓廖乙忠上場長中繼丟3.1局，因此明日陷入無先發的窘境，「柏豪原本設定就是長中繼，他也年輕，各方面體力續航力都不錯。」

丘昌榮表示，會以陳柏豪平常擔任牛棚投手的球數讓他丟，預計只會丟50球，「會觀察他球威，若場上有狀況還是會換，盡量保護他，以現場狀況來調度。」

昨日陳柏豪就已隨隊，也拉上蔡齊哲、鄭佳彥2名中繼投手上一軍，目前有8名中繼投手可以運用，預計會以投手車輪戰方式。

丘總表示，羅傑斯本來就規畫在下周先發，「當初羅傑斯Live BP（實戰投打練習）多一點，希望他休息天數夠，魏碩成又不滿10天，周磊手肘不舒服，陳琥二軍農場王建民也還沒解禁，才這樣安排。」

陳柏豪2017年加入中職後都是擔任後援投手，一、二軍都沒先發過，上次先發可能要追溯到西苑高中時期，而統一獅則安排洋投泰迪投一休四，明天先發。

(中時 )