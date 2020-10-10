林亭翰日前改編已有40多年歷史的經典歌曲〈龍的傳人〉，無懼前輩王力宏唱響全球的壓力，林亭翰不但加入嘻哈元素，首次創作RAP歌詞的他還特別把「傳承」寫進歌中，攜手正港「龍的傳人」、原唱李建復的女兒李友珊合唱，讓這首2.0版的〈龍的傳人〉別具承先啟後的時代意義。兩位星二代幽默稱自己是年輕版的「優客李林」，趁著日前在北流舉辦的「民歌45」舞台上當著林隆璇及李建復面前首唱這首歌。聯手密集合作一個禮拜成好友卻不來電，林亭翰爆李友珊是少根筋正妹 KTV點唱〈白天不懂夜的黑〉卻當著林隆璇的面問「這誰寫的」？李友珊則稱林亭翰是「身高」很帥美男子 「他太帥了我無法駕馭！」間接發好人卡打槍。

林亭翰形容李友珊是天生外交官，任何人都能聊上幾句，他說：「像是她跟趙樹海叔叔可以一直聊不停，跟演唱會導演甚至北流警衛都可以聊到成朋友，我記得演唱會前她拉我去北流的舞台走位，原本以為警衛、導演不讓我們兩個屁孩進去，沒想到她熟門熟路還一路暢行無阻，最後還借用舞台彩排完走位，真是超強！」還爆料李友珊私底下其實是個很嗨很ㄎ一ㄤ的人，他笑說：「我記得多年前她從國外回來我們第一次碰面是在KTV，她當著我跟爸爸的面前點了〈白天不懂夜的黑〉來唱，唱完問我們『這首歌好好聽，誰寫的』？讓我跟爸爸面面相覷聽完大笑！後來跟她解釋原作是爸爸，她很大辣辣地跟我爸說『叔叔真是太有才華了』，才會一直覺得友珊是個個性很可愛的女生。」

而李友珊則把林亭翰歸類是「無法駕馭的大帥哥」類型，會是挑未來男友考慮的類型嗎？李友珊笑說：「他太帥了我無法駕馭！我這個人喜歡的男生都是需要日久生情的，所以不限一種型的男生。」等於間接發了林亭翰一張好人卡！兩人在這次民歌45合作外就各奔東西，林亭翰開始籌備下張專輯創作外，原本在北京從事廣告創意工作的李友珊這次為了民歌挺爸爸，特地從北京飛回來，包括隔離14天總共待了一個多月時間，日前結束演唱又回北京的她還在隔離中；問她接下來有無計畫發片？很有獨立作風的李友珊表示：「除了忙原本工作外，我自己的目標是想憑自己的力量去申請到文化部的補助才做發片打算，不過在這之前我必須要多賺錢存錢外，還得多多體驗生活得到靈感寫歌，希望能盡快完成發片夢想。」

林亭翰（右）與李友珊首度合作。（青田音樂提供）

(中時 )