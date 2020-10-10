富邦悍將全力爭奪下半季冠軍，戰績9勝8敗的本土先發投手江國豪，今（10）日卻被球團降二軍調整，升上另一投手陳韋霖在牛棚待命。

總教練洪一中解釋，這實在是臨時突發的狀況，江國豪練球時突然說他無法投球了，懷疑是有骨刺作祟，只好先讓他下去二軍調整，重要關頭少了一位固定先發輪值投手確實很傷腦筋。

明天對樂天桃猿之戰的先發投手，洪總說，可能採取投手車輪戰，也可能讓最強洋投索沙投一休四，單周兩次掛帥先發。洪總強調：「索沙跟我說了三次他可以上去投，沒有問題。」

中職聯盟官網今日公告，明天台中洲際球場統一獅、中信兄弟之戰，雙方先發投手是泰迪、陳柏豪。桃園場的富邦悍將、樂天桃猿之戰確定不公布，聯盟表示，富邦因故無法預告明日先發投手，基於公平原則亦不公布桃猿隊先發投手。

富邦由於年度勝率墊底，想打總冠軍賽沒有其他途徑，只能拿到下半季冠軍，因此不能讓中信兄弟下半季連莊奪冠，下周二對中信的補賽也很重要，如果正常輪值就是索沙先發。

不過索沙如果明天先發，下周五對統一獅和下下周他都可以再上場，這樣等於最後7場他可以出賽3次，發揮最大的功用，何況獅隊也是下半季爭冠勁敵之一，就看教練團如何考量了。

(中時 )