Danny Green back in 2012. 💀💀💀 pic.twitter.com/JSGEmsarn3 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 10, 2020

眼見湖人老牌射手丹尼格林最後關頭的三分空檔出手沒進，導致湖人最後以108比111飲恨敗給熱火，錯失拿下隊史第17冠的最佳機會，《Hoop Central》也翻出8年前的「舊帳」，因為格林當時竟然發推自嘲，「我不該出現在大舞台上！」

這則丹尼格林的推文在2012年6月6日貼出，當時他所效力的馬刺，在西區冠軍賽遭到雷霆4比2淘汰，他當時寫著，「假如，只是假如丹尼格林能夠投進1球，整個系列戰可能就不同了，或許身為一名射手，我不該在大舞台上出現。」

也難怪丹尼格林如此自嘲，他在2012年西區冠軍賽，平均打了15.3分鐘，僅拿3.3分、1.5籃板，投籃命中率2成58，三分命中率跌到1成74，表現完全不像例行賽生涯三分命中率高達4成，季後賽生涯三分命中率也有3成97的射手。

攤開他在今年總冠軍賽的平均數據，場均只拿6.8分、2.4籃板，投籃命中率3成08，其中三分命中率2成58，儘管仍然不算出色，起碼比起8年前西區冠軍賽好，只用1次三分出手沒進，去評價這名拿過兩次總冠軍的射手似乎不太公平。

(中時 )