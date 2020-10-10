受到疫情影響，大家只能待在國內偽出國，其實台灣人愛出國旅遊，在異鄉若能碰到同胞，也是旅途挺開心的一件事。有網友好奇，出國旅遊時，碰到黃皮膚、黑頭髮的華人或東亞人，你可一眼看出對方是不否為台灣人嗎？你的獨特辨識指標是什麼？對此，網友熱議公認，有3個特點可作為辨識，其實很容易猜中。

原PO在PTT板上發文求問，「大家在國外旅遊時，有辦法一眼就看出是台灣人嗎？是從穿著、談話、還是什麼行為舉止呢？」原PO認為，台灣人還蠻好認出來的，其他網友則以「穿著」、「口音」和「行為」3特點直接找線索，通常答案八、九不離十。

旅遊日本就是觀察分辨台灣人最好的場域。有網友以自身留學經驗，從外型穿著分析，「台日韓中有明顯各自的風格，很好分」，有人則認為，「比如日本男看臉 日本女看化妝，韓男看打扮、韓女看臉，中國人應該很好認吧，穿搭很醜」。

其他網友則從口音和行為切入，一眼看穿對方是不是台灣人，「撐小陽傘加上國語」、「排汗、運動鞋逛市區的八成台灣中年人」、「台灣人都小聲交談，很容易辨識」、「背包有放水瓶，男的幾乎都戴眼鏡」、「聽到街尾有女生尖笑，一定是台灣人」、「羽絨衣不離身，保證大家知道你是台灣人」、「其實很好認，跌倒時哎喲喂呀的聲音，一聽就知道台灣人」。

(中時新聞網)