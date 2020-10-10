新冠肺炎來勢洶洶，不少民眾嚇壞了，開始重視防疫保健，搶打流感疫苗，苗栗縣政府衛生局指出，自5日開打後，4天內已注射逾4萬多劑，較去年同期暴增近6倍，現有庫存量無法同時滿足縣民需求，衛生局已採取控管措施，並於宣布12日起各衛生所暫緩社區設站施打疫苗。

公費流感疫苗5日開打，各縣市均出現疫苗劑量不足的問題，衛生局指出，苗栗縣今年由中央統籌採購13萬6370劑流感疫苗，迄今獲配6萬6700劑，新冠肺炎疫情影響，民眾接種意願高出許多，開打4天接種量較去年同期暴增近6倍，就怕沒疫苗可打，已協調疾管署提早疫苗供貨及增加配送頻率。

衛生局表示，為確保民眾至各合約醫療院所，有疫苗可接種，已啟動各級醫療院所疫苗「每日配額調控」，由專人專責視疫苗下貨狀況、民眾接種結存量，進行調整配額，下周起各衛生所暫緩社區設站施打疫苗，另外，各院所應公告接種流程及每日接種量，現場發放號碼牌或啟動預約制，落實分流措施。

依疾管署疫情監測，目前流感尚屬低度流行，衛生局呼籲民眾，先禮讓65歲以上長輩接種，出門施打前詢問院所疫苗存量，以免撲空，還沒接種疫苗的民眾需做好自我健康管理，有呼吸道症狀戴口罩再就醫。局長張蕊仙另指出，肺炎鏈球菌疫苗還有存量，歡迎符合資格者一併以「左流右肺」方式接種，加強免疫力。

(中時 )