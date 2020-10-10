北市府10日上午7時在市民廣場舉辦「國慶升旗暨慶祝活動」，市長柯文哲出席升旗典禮，隨後8時發放3450份國慶紀念品「第6代嗡嗡包」，今年因疫情緣故，首次採線上登記、現場領取，讓民眾免排隊，但仍有人撲空抱怨，不知已改線上登記，柯說，為推廣e化，大家會慢慢習慣。此外，有位新郎從戶所登記完結婚後，趕在10時前領到包，特別開心。

嗡嗡包此次設計更簡約時尚，且配色採用經典都會風的黑灰配、清新藝文風的黑棕配，自亮相以來就引起許多話題。上午約6時起，就有登記到的民眾到現場準備排隊，現場秩序良好，柯也首次體驗以數位驗證方式，協助民眾領取嗡嗡包，刷身分證條碼。民政局表示，一位民眾僅需3至5秒鐘即可領到嗡嗡包，縮短民眾等待的時間。

民政局說，今日現場最溫馨的家庭，是一對選上午在松山區戶政事務所登記結婚的新人，新郎父親焦急地先趕來市府廣場，不斷對工作人員表示「今天真的是好日子，我們家還有登記到一個嗡嗡包」，新郎最後在9時55分趕到現場，順利在10時前領到這個意義非凡的國慶紀念包。

民政局指出，新郎領到的瞬間，全體工作人員也為他們鼓掌道賀，希望在這個特別的日子裡，每一位線上登記到嗡嗡包的民眾，都能開心拿到這份禮物，為今年的國慶日留下美好回憶。

此外，北市國慶活動現場，主舞台表演7時起，先由實力派艾克樂團帶來青春序曲，緊接著由世新大學啦啦隊帶來活力四射的青春舞動，7時30分進行莊嚴的升旗典禮，特別邀請2位青春無敵的「CP BOYS萌力男孩」擔任國歌領唱，柯也在現場與民眾一起歡慶中華民國109年生日快樂。

升旗典禮後，接續由靜心國中管樂團、北一女中舞蹈社、極限體能技藝雜耍表演、小丑互動秀帶來精湛演出，充分展現台北多彩之藝，與民眾度過一個美好又難忘的國慶假期。

(中時 )