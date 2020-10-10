雙十國慶今於總統府前盛大舉辦，相關表演活動也吸引許多外媒關注，但英國廣播公司新聞頻道（BBC）卻在直播中將標題誤植為「北韓舉辦建國75周年大典」，更顯示直播地點為平壤，相關畫面經Po上網，引起網友譁然。

BBC誤將台灣國慶大典視為北韓建黨75周年大典。（圖／取自推特／LazyWorkz）

一名日本網友須藤玲司，今早在推特上附上4張照片並發文表示，「BBC說這是『北韓舉辦建國75周年大典』，並同步於平壤進行直播...但這個畫面錯了吧？」。

而從該網友翻攝畫面中可見，BBC在國防部三軍聯合樂儀隊表演階段，於畫面左上角的直播地點標上大大的「平壤(PYONGYANG)」，時間顯示為上午10點多。據網友透露，BBC直到30分鐘後才發現錯誤，對於混淆北韓和台灣的畫面，做出了更正以及道歉聲明。

不少網友看到新聞傻眼直呼，「這怎麼看都是台灣國慶日吧」、「BBC太誇張了」、「外交部肯定能不會有大動作」、「除了BBC以外大家都知道是台灣」、「眼睛業障重是沒有藥醫的」、「BBC犯了一個大錯誤，這是一個笑話」、「他們能確定韓文和中文字母之間的區別嗎？明明有字幕」、「中華民國（台灣）不是北朝鮮」，也有日本網友表示「這絕對是台灣的國慶日」。

BBC誤將台灣國慶大典視為北韓建黨75周年大典。（圖／取自推特／LazyWorkz）

(中時新聞網)