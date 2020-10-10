中國人民銀行行長易綱10日在「中國金融」雜誌發文表示，2020年以來，為應對新冠肺炎疫情嚴重衝擊，人行把支持實體經濟、恢復循環放到更突出的位置，綜合運用降低存款準備金率、再貸款再貼現、創新直達實體經濟的貨幣政策工具等方式，已推出涉及人民幣9兆元貨幣資金的宏觀對沖措施，全力穩住經濟基本盤。

對於人民幣匯率制度，易綱稱，會把握好內部均衡和外部均衡的平衡，堅持市場化人民幣匯率制度。

為全面建成小康社會，中國當局認為金融風險是最突出的重大風險之一。易綱說，在處置金融風險過程中，堅持推動壓實金融機構及股東的主體責任、地方政府的屬地風險處置責任、以及金融管理部門的監管責任。出現重大金融風險後，問題機構的股東必須首先承擔損失，股東權益清零後依然存在缺口的，由相關大債權人依法分攤。

易綱指出，針對金融市場一度存在的「金融牌照信仰」、「規模信仰」等問題，對於嚴重資不抵債的機構，堅決依法實施市場退出，嚴肅市場紀律。

易綱又說，貨幣是金融的根基，央行負責調節貨幣總閘門，內地經濟已由高速增長轉向高質量發展階段，要求貨幣政策與高質量發展相適應，人行需要根據經濟金融形勢變化，把握貨幣政策力度，既保持流動性合理充裕，促進貨幣供應量和社會融資規模合理增長，又堅決不搞「大水漫灌」，將經濟保持在潛在產出附近，減少經濟波動。

(工商 )