高雄林姓男子與妻子新婚沒多久就遇上婆媳問題，婚後首遇農曆年節，婆婆要求除夕早起拜拜，卻被林妻怒嗆「要拜也等我睡醒再拜」，年後林男遠赴中國大陸工作，婆媳爭執更是越演越烈，林男得知後，竟將林妻退出家族群組，並向高雄少家法院訴請離婚，但法官認為婚姻失和林男須負較大責任，駁回離婚之訴。

判決指出，林男長期在大陸工作，婚後獨留妻子與公婆分住上、下樓，他控訴妻子個性強硬且脾氣暴躁，時常用強烈的語言頂撞婆婆，婚後三個月的除夕，婆婆要求林妻隔天上午9時下樓拜拜，林妻卻以「我又不姓林，又沒收聘金，也不是嫁來當奴才，要拜也等我睡醒再拜」回應婆婆。

林男更表示，隨後就算林妻在樓梯間遇到婆婆也都不聞不問，甚至知道公婆就住樓下，卻連中秋節禮盒都要用寄的方式贈送，而且雙方爭執不斷，經過他多次婉轉溝通仍未見成效，讓林男認為林妻對家中長輩不敬，造成婚姻裂痕，因此萌生離婚念頭。

但林妻辯駁表示，她與夫家人的關係並無列痕，只要丈夫從中國大陸回來，都會跟林男到婆家聊天到很晚，且過程愉悅，也無對婆婆有不敬之意，除夕當時只是要跟婆婆商量拜拜時間，說下午過去拜，並沒有嗆她的意思，但隨後得知婆婆與丈夫不高興，也立即向婆婆道歉並獲得原諒，過年後雙方互動良好。

而且除夕後2個月林男提出離婚，林妻並不同意，為了修補婚姻關係，還飛到中國大陸想挽回感情，但林男避不見面，即使隨後夫妻關係變差與夫家分居，不過，只要逢年過節還是會送禮盒到夫家，只是他們不肯收禮，讓她相當無奈，認為與丈夫婚姻生變並不是她造成，因此請求法官駁回離婚之訴。

家事庭法官認為，雖然林妻未能用婉轉的表達方式溝通，導致與夫家產生摩擦，但這是新婚初期常見的事，且問題產生時，林男不願與妻子磨合，更一再拒絕妻子為了修補婚姻關係的種種努力，導致雙方關係日漸冰冷、成見漸深，應負較大責任，因此駁回離婚請求，可上訴。

(中時 )