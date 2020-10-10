高雄市政府經濟發展局為了推廣體感產業，雙十連假推出「KOSMOS TRENDS！未來勢」系列活動，其中，位於漢神巨蛋廣場的「Future Space」，舉辦體感賽車電競賽事，吸引36位大專好手報名參與，最後由來自樹德科大的曾丞奪冠。

高雄副市長羅達生10日指出，高市府為促進體感科技產業發展，特別在連假期間，以「KOSMOS TRENDS」品牌推出系列活動，以高雄為起點，結合XR的吸引力，舉辦系列展會，讓大家更了解體感經濟的新思考及發展方向，激發高雄體感科技的新創能量。

羅達生表示，此次活動特別在巨蛋打造「Future Space」，舉辦教育、生活應用與電競娛樂的主題活動，另外，在駁二特區及大港橋邊也都有系列展會，下半年更將以貨櫃將體感科技，陸續攜往屏東、台北及新竹等地展演，未來，高市府也將持續爭取中央支持，將體感科技結合5G、AI等元素帶動體感產業，繼續成長茁壯。

高雄經發局長廖泰翔表示，經發局期待未來在體感5G電競上，能夠與電競團隊有更多元的合作，他透露，自己有空時會看TXO手遊的youtube影片，還和選手Liang說自己「鑽2」的排位，Liang聽完後說「已經很厲害了。」

經發局指出，「Future Space」自8日起至11日，在漢神巨蛋廣場限時展出，邀請維亞娛樂、智崴科技、Funique VR、南瓜虛擬科技、勝典科技、慶奇科技及闇橡科技等7家在地體感菁英，展示產品，呈現在地體感科技產業爆發能量。

(工商 )