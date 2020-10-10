網路家庭（8044）10日9月份營收達30.02億元，與去年同期持平，惟較前月減少22％，但已是連續15個月營收突破30億元大關。累計前九個月營收為312.86億元，較去年同期成長13.8%，近3季也維持雙位數成長動能。

網家表示，受疫情影響，Apple往年於秋季推出的新機發表延至10月亮相，為迎接台灣開賣搶購潮，旗下PChome24h購物為台灣電商唯一全系列Apple授權經銷商，將全面備戰市場買氣，樂觀看待第四季成長動能。

網家旗下PChome24h購物上半年iPhone SE手機現貨熱賣，今年Apple秋季發表會帶動站上搜尋量大增，周邊商品持續熱賣，且9月推出品牌周活動刺激買氣飆升，帶動Apple旗艦館銷量大幅成長，而第四季緊接推出Apple iPhone 12系列，預料將掀起銷售熱潮。

此外，9月營收受到開學季、中秋節採購潮帶動，刺激旗下PChome 24h購物站上3C、家電、戶外、食品等類別銷量成長，且持續推動一線品牌銷售策略，集結500大品牌開跑9月購物季，透過品牌周活動，拉抬Apple、Samsung、Dyson、3M、碧兒泉、白蘭氏等品牌聲量，提高消費者關注度，也同步成立「品牌旗艦館」專區，全力搶攻年輕化市場。另外，為創造多元營收樣貌，更推出自有品牌「家好選物」系列商品，結合名店、名人帶動跨界美味商機。

展望十月將迎戰百貨周年慶，網家旗下PChome 24h購物推出「tenten愛作伙」檔期，全站500萬種商品下殺3折起，攜手36大銀行最高回饋25％，同時也集結知名品牌開跑「周慶狂享曲瘋狂特賣」、「王牌家電迎周慶」、「美妝狂歡周年慶」等活動，線上全品類商品獻優惠折扣，力拼線下促銷。

(工商 )