真的是「戰地」！金門10日又在金沙鎮安瀾湖附近草叢，發現一批嚴重鏽蝕的未爆彈，金防部派員現場勘查無安全疑慮，已馬上移除暫存庫房，等待進一步銷毀處理。
今天上午9時45分許，金防部據報安瀾湖一帶草叢發現未爆彈，即由未爆彈處理小組副組長陳建宇士官長率同4名組員趕抵現場，共清出「50機槍彈」38顆、「5.56步槍彈」2顆、「7.62機槍彈空殼」30顆及訓練手榴彈1顆，彈體皆重鏽，且料件、批號不明，研判無移運危安顧慮，5分鐘內迅速完成移除，安全運送南雄未爆彈暫存庫房，後續將配合爆燬期程，進一步銷毀處理。
據了解，金門10萬大軍期間，駐軍常將多餘料件、彈藥挖土掩埋，或丟入湖潭，近年因為駐軍裁減，隨著軍占民地返還民眾，以及建屋與土地開發，而陸續「出土」，累積數量十分可觀，當地民眾早已見怪不怪。
另外，東店一帶有炮陣地，安瀾也有靶場，與這批未爆彈是否有關？也無人知悉。
(中時 )
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