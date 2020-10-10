現場也發現一枚訓練用的未爆手榴彈。（翻攝網路）

手榴彈雖然生鏽，但外觀仍非常完整。（翻攝網路）

真的是「戰地」！金門10日又在金沙鎮安瀾湖附近草叢，發現一批嚴重鏽蝕的未爆彈，金防部派員現場勘查無安全疑慮，已馬上移除暫存庫房，等待進一步銷毀處理。

今天上午9時45分許，金防部據報安瀾湖一帶草叢發現未爆彈，即由未爆彈處理小組副組長陳建宇士官長率同4名組員趕抵現場，共清出「50機槍彈」38顆、「5.56步槍彈」2顆、「7.62機槍彈空殼」30顆及訓練手榴彈1顆，彈體皆重鏽，且料件、批號不明，研判無移運危安顧慮，5分鐘內迅速完成移除，安全運送南雄未爆彈暫存庫房，後續將配合爆燬期程，進一步銷毀處理。

據了解，金門10萬大軍期間，駐軍常將多餘料件、彈藥挖土掩埋，或丟入湖潭，近年因為駐軍裁減，隨著軍占民地返還民眾，以及建屋與土地開發，而陸續「出土」，累積數量十分可觀，當地民眾早已見怪不怪。

另外，東店一帶有炮陣地，安瀾也有靶場，與這批未爆彈是否有關？也無人知悉。

(中時 )