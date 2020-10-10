中信兄弟不動開路先鋒王威晨今日不在先發行列，他昨日僅守1局上半，沒有打擊就退場，今日賽前他強調自己沒有看重全勤紀錄，更希望爭取下半季冠軍，「今天賽前有練打，狀況好很多很多了。」

王威晨昨日首局守備完後反應左膝在移動時會痛，因此沒有打擊就退場，今日賽前總教練丘昌榮表示，「他守備沒問題，自己說打擊也可以，但我不想冒險，畢竟還是希望身體健康，希望他稍微休息一下，若後段有機會再讓他替補上場。」

王威晨截自昨日為止出賽112場，也是球季尾聲至今唯一還有機會挑戰全勤的選手，只差8場就能達標卻在此時身體出警訊，王威晨表示如果自己狀況不佳不一定要上場，「全勤不重要，比較希望下半季冠軍，全勤很難得，但對我來說沒有冠軍重要。」

王威晨左膝內側傷勢尚未接受詳細檢查，他個人則是猜測是肌腱發炎，好消息是今日狀況已經好多了，今日兄弟三壘防線則依舊由潘志芳補上。

而根據中職規則9.23(C)，只要王威晨有守滿1局或完成1打席，出賽紀錄仍會計算，因此全勤還有機會挑戰。

(中時 )