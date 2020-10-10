時序進入10月中旬，秋意漸濃，位於南投日月潭的頂級度假酒店「涵碧樓」也將秋季風味轉換為桌上料理獻客，即日起至11月底，館內各餐廳皆結合甫獲多項國際大獎的南投酒廠在地Omar威士忌入菜，打造多道時令佳餚，讓老饕在詩情畫意的秋季來日月潭飽覽山水風光，同時也能大啖期間限定的好滋味。

涵碧樓東方餐廳主廚River以秋日晨光灑落在日月潭作為靈感，推出秋季限定菜色「肋眼心牛排佐威士忌大麥醬汁」，以美國Prime等級安格斯黑牛，並挑選口感軟硬適中富含肉汁的肋眼心，長時間低溫烹調後，以嫩煎方式增加焦香風味與多層次口感，而主廚以牛骨、牛肉加入甫獲MMA世界最佳泥煤威士忌大賞的OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌（波本桶），經3天熬煮出來的金黃大麥醬汁淋在牛排上，並搭配南投在地時蔬，不僅嘗來鮮甜，還帶有炭焙龍眼乾絲縷般的煙燻氣息；每份1380元+10%。

「涵碧樓」坐擁絕美景色，其一必訪便是踏出飯店後門，在碼頭邊捕捉絕美的黃金晨曦。（何書青攝）

日本餐廳主廚Dylan則以創新日式料理手法，推出2道季節限定菜色。「照燒威士忌無骨牛小排」選用美國Prime等級的無骨牛小排，鮮甜多汁與Q彈的肉質口感，在烹調前先以獲得ISC金牌獎的Omar單一麥芽威士忌（波本花香）完整醃漬，將牛排蒸熟後，放入烤箱將外皮烤至金黃，搭配主廚以威士忌手工熬製的麥芽照燒醬汁，搭配起來令人忍不住一口接一口；每份780元+10%。

若喜歡海鮮，主廚也貼心推出「威士忌海老佐荷蘭醬」，將配料蘑菇與魚池香菇加入威士忌慢火煨煮，再放入肉質飽滿彈牙的野生4P大草蝦熟成，搭配以奶油、蛋黃手工打製呈現高雅淡黃色澤的荷蘭醬，入口後彈牙的口感伴隨著醇厚的奶香，透露著威士忌波本統一絲優雅花香，療癒感十足；每份680元+10%。

點心房主廚Victor則是在房客限定的星光露台，以帶有波本花香的Omar單一麥芽威士忌打造微醺英式午茶。茶點中，有主廚親手熬製的杏桃果醬加入威士忌做成的「杏桃威士忌巧克力塔」，酸甜果香中帶有陣陣優雅花香，擄獲不少女孩芳心；還有以黃金比例融合馬達加斯加莊園單一產區巧克力與Omar單一麥芽威士忌，製作成的「威士忌金磚巧克力」，外觀繪上薄博一層金粉營造迷人情調，外層口感輕脆、內餡柔軟，一口咬下便綻放出波本桶特有的迷人花香，與台灣在地水果圓潤的氣息，結合出自然甜美的迷人滋味。

日本餐廳推出的「威士忌海老佐荷蘭醬」。（涵碧樓提供）

涵碧樓Lobby Bar的「微醺英式下午茶」。（涵碧樓提供）

東方餐廳推出的「肋眼心牛排佐威士忌大麥醬汁」。（涵碧樓提供）

(中時 )