紀言愷（JR）從2016年，2018年至今年，第三度擔任家扶基金會代言人，他不避諱公開自己過去曾受家扶幫助，希望用親身經驗、行動回饋做公益，讓社會大眾感到認同，他也以飲水思源的心情，開心能多次藉由自己的知名度來號召有愛心的社會大眾一起響應支持家扶基金會。

JR說，小學二年級父親因為鼻咽癌過世，身為長子的自己一夕長大，家裡舉凡需要男生做的事情，從換燈泡到照顧弟弟，他默默地就開始為母親分擔。當時不明白為何，但他就在某一天自己主動地刷起廁所的時候，忽然醒悟自己對這個家的責任。

JR也憶及父親剛過世時，其他小朋友會笑他沒爸爸，讓他很受傷，尤其每當班上要交營養午餐的費用或是學費時，他因為低收入戶的補助，不用上台交錢。到現在他都還記得，小學生一個一個排隊上台交錢，只有他坐在座位上，忍受著經過他的同學們指指點點的異樣眼光，他後來為了避免尷尬，就假裝站起來走一走，不讓同學發現他都不用上台交錢，他說，也許是這樣愛面子與好強的個性，以及母親和學校給他的正面支持力量，讓他雖然偶爾會失落，但並沒有走偏。

因為單親家庭的負擔沉重，小學時候他也曾透過學校的安排，接受過家扶中心的捐助，以及參加過家扶舉辦的活動感受到溫暖。也因此三次家扶的邀約，他都二話不說馬上應允，尤其自己升格人父之後，對兒童的關懷和愛心更能感同身受，他說：「每天看小麥芽成長的過程，就會清楚知道，失去親人依靠的小朋友會有多無助。」

這次JR擔任家扶中心「一塊助貧，當孩子的有力人士」代言活動，從10月到12月在全省的全聯福利中心設置零錢箱，民眾可以將身上的零錢投入零錢箱捐助孩童，幫助偏鄉兒童學習計畫，也可以透過網路捐助。JR笑說，海報和零錢箱要在全聯設置3個月，每次經過就看到自己在門口對自己比愛心，成了名符其實的全聯先生，也是一種另類體驗。

紀言愷（JR）三度代言家扶基金會。（家扶基金會提供）

(中時 )