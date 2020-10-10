國慶焰火秀即將於今晚（10）於台南安平登場，今日下午精彩活動陸續登場，先由台灣跨縣市10所高中職組成的聯合儀隊打頭陣，整齊畫一的動作，再加上精神抖擻的演出，讓在場民眾驚呼連連，表演結束後，甚至引發大批民眾爭相合照。
今日下午近4時，由家齊高中、港明高中、慈幼高工、曾文家商、曾文農工、南光中學、屏東女中、屏東高中、內埔農工及協和祐德高中等10校組成聯合儀隊，為國慶精彩表演打頭陣。豔陽下，學生們認真操槍，隊形整齊畫一，令人驚豔。
據了解，此次聯合儀隊表演是由台南市議長郭信良促成，郭信良不僅指示在家齊高中舉辦「聯合儀隊菁英培訓暨國慶焰火集訓營」，甚至還號召於正統鹿耳門聖母廟展開3天集訓，下午學生們的精彩表演，也印證了平日的訓練成果。
目前台南國慶焰火主舞台「戀愛廣場」已湧入大批民眾欣賞表演，十鼓擊樂團也於下午4時半帶來首場表演，隨後將由明華園、紙風車劇團、無人機等輪番演出，晚間國慶焰火結束後，則將由歌手鼓鼓、白安、魔幻力量蕭秉治、陳零九、邱鋒澤等人開唱，現場氣氛熱鬧。
(中時 )
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