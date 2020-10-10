20201018大城潮間帶淨灘暨海漂垃圾攔截收集首試行動 宣傳影片

濁水溪出海口攔截海廢，一起保護招潮蟹的家。彰化縣環境保護聯盟，18日將號召國中以上學子，試行全國首次潮間帶的海廢攔截行動，盼以更友善富教育意義的實際行動，保護大城鄉台西村出海口的魚蝦、螃蟹與台灣招潮蟹棲地，讓彰化海岸愈來愈健康、美麗。

根據彰化海岸生態環境監測計畫重點物種調查，大城濁水溪出海口為全台最大的台灣招潮蟹棲地，並往北散播至伸港什股招潮蟹故鄉與鹿港崙尾海域。因海流特性，加上潮間帶有紅樹林、海茄苳與互花米草等外來海濱植物，形成攔阻效應，每當海水漲潮時，大量來自南、北的海漂垃圾就匯集停留於大城海灘地上，成為海廢大熱區。

大城鄉濁水溪出海口是許多魚蝦、螃蟹的棲地，生態豐富，更有大量台灣招潮蟹在此繁殖。（彰化縣環境保護聯盟提供／謝瓊雲彰化傳真）

不同於過去直接請挖土機挖掘清理出海口海漂垃圾，彰化環盟盼以實驗性質試辦攔截點收集海洋垃圾後分類清理，保護潮間帶的濕地生態。（彰化縣環境保護聯盟提供／謝瓊雲彰化傳真）

環盟總幹事施月英說，去年9月由台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢號召各界發起彰化全海岸大淨灘活動，北從大肚溪口、南至濁水溪口，引發各界熱烈回響，彰化縣各界18日將再舉辦聯合淨灘，屆時濁水溪出海口也將首度進行垃圾攔截收集實驗。

施月英說，過去國產署每年撥300萬元經費委託地方清理整治出海口，直接以怪手挖掘後直接送焚燒或掩埋，不僅未分類回收可用資源，更破壞濕地生態；過去幾個月3度試作調整後，盼號召民眾在淨灘之外，以更友善方式直接將海漂垃圾攔截。

當天將以4人一組、輪流挖深洞，並將60公分以上木樁敲打、埋入泥灘地沙土中，再架上黑色萬年網與綠色網袋收集垃圾，十分耗費體力，預計號召150名青少年親子參與，一早先在西港國小集合，發給潮間帶專用踢米膠鞋和攔截組或淨灘組工具後出發前往出海口。活動詳情與報名可上「彰化縣環境保護聯盟」臉書粉絲專頁或連結https：／／reurl.cc／x0lMe4。

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