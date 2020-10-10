今天是雙十國慶日，除政府與國民黨都有舉辦相關慶祝活動外，中央軍事院校校友會也與民間社團合辦的「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華活動，除慶祝國慶外，更強調捍衛中華、反台獨、確保和平的立場。

活動策劃人軍事院校校友總會理事長退伍上將季麟連表示，當前台獨氣焰高漲，國家認知錯亂，因此和理念相同的各中華民國派社團共同辦國慶活動，挺身凝聚社會力量，成為民間「捍衛中華、護憲、反獨」的中流砥柱，也藉此宣示「和平無價、戰爭無情」的「無戰」理念。

活動於台北市政府前廣場舉行，一開始沿市府路踩街嘉年華，各社團著特色服裝，並由哈雷機車前導，以五梯隊接續行進的方式，繞行廣場，之後舉行國慶禮讚。

身為榮民二代的前台北縣長周錫瑋強調，要重建國民黨黨魂，我們的國家是中華民國，台灣只是地名，我們要和平，反對民進黨挑起戰爭。

此外高齡102歲的退伍上將許歷農也坐輪椅在台上致詞，強調過往兩位蔣總統都追求國家統一，做為蔣公信徒應完成他們的遺志。致詞完許歷農將一本中華民國憲法交給前國防部長伍世文，象徵傳承。

活動副指揮國安局退伍上校李天鐸強調，退伍軍人以憲法為核心精神，反對台獨，退伍軍人最了解戰爭的殘忍與毀滅，因此他們要出來告訴社會這一切。

對於外界質疑國民黨主席江啟臣未受邀參與本次活動，季麟連受訪時指出，本次原本就是軍系的活動，加上一開始詢問多位國民黨前主席時，好幾位都不克到場，才決定都不邀請。

至於是否認同最近國民黨黨內改革路線？季麟連強調，國民黨有紀律，經程序所有人都會遵守。談到最近教召改革，他強調精神戰力的重要，過去北伐軍力劣勢，但有精神優勢。

國民黨立委吳斯懷、林奕華，台北市議員王鴻薇、潘懷宗等人也到場致意。

(中時 )