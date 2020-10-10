美國國務卿蓬佩奧9日談及中印邊境局勢時表示，北京已經在中印實控線沿線集結了多達6萬多人的軍隊，對於中國，「我們已經沉睡了太久」。蓬佩奧還說，當澳洲要求針對新冠病毒及其起源進行調查時，「中共對他們展開威脅…中國欺負了澳洲」。

美國、日本、印度和澳洲4國外交部長6日在日本東京會談，這是自新冠肺炎疫情大流行以來，四國外長首次面對面會談。期間，蓬佩奧也與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行了單獨會晤。

印度新德里電視台（NDTV）網站報導，蓬佩奧回國後，9日接受「The Guy Benson Show」節目採訪，他透露，「印度人在北部邊境看到6萬名中國士兵」，蓬佩奧也對北京的「不良行為對美日印澳等四國構成威脅」，發起猛烈抨擊。

蓬佩奧指出：「四方安全對話」（Quad）國家的人民明白，我們都在這個問題上沉睡了太久。幾十年來，西方允許中共踐踏我們。前一屆（歐巴馬）政府屈服了，經常允許中國竊取我們的智慧財產權和相關的數百萬個工作機會」。

蓬佩奧說，印度軍隊已在喜馬拉雅山脈與中方發生肢體衝突。此外，「中共還開始敲詐、脅迫、欺侮澳洲人」。

蓬佩奧對福斯新聞（Fox News）說：「當澳洲人大膽要求對新冠病毒及其起源進行調查時，中共對他們展開威脅，這一點我們很清楚。他們（中國）欺負他們（澳洲）」。

蓬佩奧說：「中共在很長一段時間裡，已經習慣看見美國屈膝，看著我們把臉轉過去，安撫他們。但這只會助長他們的不良行為和惡意活動」。

截至目前，中方尚未對蓬佩奧有關中印邊境部署6萬軍隊的說法做出回應。上月30日，大陸外交部證實，中印正舉行邊境事務磋商和協調會議。

(中時 )