平鎮萬靈福德祠社會福利慈善事業基金會為回饋鄉里，10日捐贈歐洲進口電動破壞器材3用破門器及推頂桿，為桃園市平鎮、華勛及龍岡消防分隊增添利器，未來能在火災破門、車禍救助時發揮極大功效，縮短救災時間，挽救更多寶貴生命。

萬靈福德祠座位於中壢、平鎮及八德區交界，40年來一直是中正、忠貞、龍城等社區的信仰中心，平時香火鼎盛，數年前成立社會福利慈善事業基金會，時常寒冬送暖關懷弱勢，推廣公益不遺餘力，今年特購消防裝備，讓打火弟兄如虎添翼。

捐贈典禮於10日上午舉行，由消防局長謝呂泉代表受贈，接受這份來自土地公與信徒的愛。龍岡分隊長蘇欽璿解釋，3用破門器具撐開、剪斷與破門的效果，推頂桿則專用於車禍救助，能撐開變形車體，近20噸的撐開力道，能使受困民眾快速脫離危機。

蘇欽璿坦言，以往消防人員於火災破門、車禍救助時，多半使用傳統油壓器材，搭配其他工具「敲敲打打」，不僅耗力費時，保養起來也相當麻煩，有了電動破壞器材，將大幅縮短救災時間，多謝地方傾囊相助，添購實用裝備來提升救災實力。

蘇欽璿表示，未來龍慈路將延伸至66快速道路，龍岡地區勢必成為串連中壢、八德、平鎮的交通樞紐，龍岡分隊這次受贈電動推頂桿，可提高鄰近分隊車禍救助的能量，可謂超前部署、防範未然。

(中時 )