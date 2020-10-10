針對蔡英文總統國慶文告指出，「現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。」對此，民眾黨立委張奇祿表示，我們同意這樣的方向，但也希望看到政府後續具體的和平相處之道、共存之方的內容及策略。時代力量黨團總召邱顯智說，不求戰、不畏戰一職是我國堅定主張，只要秉持對等原則，台灣當然跟世界所有夥伴對話，當然也包括大陸。

張其祿指出，即使今天是我們的國慶，共機今上午又兩度入侵台灣西南空域，我國空軍也依例廣播驅離，而這已經是今年共機第223架次之擾台行動，目前兩岸局勢的確嚴峻，更在美中對抗下，台灣成為操作棋子，稍有不慎，便可能成為此一博弈局勢下的最大犧牲者，因此，民眾黨要求政府提出具體之對應策略，而不是選邊押寶，抑或文青式的口號呼籲。

邱顯智則說，理性監督內政，團結一致對外，一向是時代力量的立場。台灣身為大陸的鄰國，對其軍事恫嚇、擴張主義感受深刻，全世界許多民主國家都支持台灣的民主價值，與台灣站在一起，更何況是台灣的朝野各黨，當然應該團結一致對外，強化我國軍力、後備戰力、民防整備，以堅定的意志和完全的準備，作為追求和平的強大後盾。

(中時 )