女星張文慈以亞姐身份出道，後來因為不雅傳聞遭公司冷凍，不得已接拍限制級電影，就此被冠上「三級片女星」稱號，如今49歲的她近來熱衷玩抖音，更與網友大方分享APP合成婚紗照，未料竟遭酸民留言嘲諷，不過她高EQ的反擊，被許多網友讚爆。

張文慈在微博曬出用APP合成的婚紗照，單身的她搞笑表示：「我要做你老婆」，未料竟遭到酸民留言嘲諷：「都可以當奶奶了，還做老婆？」對此她則高EQ反擊酸民，直言：「我今年49歲，怎麼，做人奶奶的年紀不可以結婚嗎？就算80歲都可以結婚的啦，有什問題啊？」未料酸民竟再度嗆聲：「妳能不能活到80歲才是關鍵」，對此張文慈則不願引起紛爭，未再繼續做出回應。

隨後，張文慈拍影片對此事做出回應，她表示：「活到幾歲不重要，最重要是心態要開心、活得健康」，接著更引用網友所說：「無論任何年紀，都要去追求自己的幸福」，至於談到自己的感情感，她也強調若遇到值得結婚的人，就會去完成終生大事，不會在乎外界異樣眼光。

而她之前受到粉絲騷擾多年，去年忍無可忍之下終於報警，沒想到對方被舉發後竟變本加厲，不僅用斷章取義的截圖恐嚇她，還會跑到住家樓下堵人，甚至請朋友新創帳號留言騷擾，就連身邊親友都遭波及，才讓她決定公開其惡行。

(中時新聞網)