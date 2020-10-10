民進黨政府8月底宣布開放萊美豬進口，對比大陸對美國萊豬的持守，台灣卻守不住，甚至是全豬開放。醫師不滿地說，如果今天開放美豬進口換來的是經貿好處，他不反對，但是前提是必須進口不含萊劑的豬肉。我們常說大陸爛，但我們有比較好嗎？相較大陸擋得住萊豬，我們自己卻守不住，且用的是行政命令，跳過立法院來推動，真的是王八蛋。

中華民國區域醫院協會榮譽理事長、安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，澳洲養豬採取的是野放的方式，肌肉比較多，但美國卻是圈養，吃的是高熱量玉米粉，因此才會使用萊克多巴胺增加瘦肉比例。

蘇清泉表示，大陸一天到晚被罵有多爛，人家都沒有進口萊豬。有人說，「大陸不是進口幾百萬噸美豬嗎？」， 但對不起，那些進口的美豬都不含瘦肉精。為什麼大陸做得到，說人爛的我們卻做不到？連萊豬都守不住？

台灣進口美豬、美牛究竟換到了什麼？是FTA、BTA，還是RCEP？蘇清泉表示，如果開放美豬、美牛可以換來這些，那他不反對，但前提是開放的豬肉必須不含萊劑。歐盟老早就給萊劑訂定殘留容許量，肌肉10ppb、肝臟40ppb、腎臟90ppb，但人家到現在也都不准進口，台灣則是全豬開放。

蘇清泉表示，蔡政府用行政命令開放美豬美牛，未經過立院審議，真的是王八蛋。台灣人吃豬的比例高過吃牛，大約是6比1，且有食用內臟的習慣，這些內臟都是美國人不吃的。政府這樣做，等於欺負弱勢、勞工、窮人、學生和下一代，全豬開放相當殘忍。

(中時 )