43歲的曾姓婦人，9日駕車在台灣大道違規右轉進文心路，造成騎機車的雞排店柯姓員工撞上轎車右側，柯頭部重創經送醫傷重急救不治，曾婦涉嫌過失致死；警方10報請台中地檢署相驗，檢察官率法醫相驗後召開臨時偵查庭。曾婦坦承疏失，檢察官諭令將曾婦限制住居，讓她回去與死者家屬談和解。

警方指出，曾婦在銀行服務，昨天中午駕駛白色轎車，要跟朋友找餐廳吃午餐，沿台灣大道快車道往市區行駛，卻違規右轉文心路方向；22歲的柯男騎機車沿台灣大道慢車道直行往大墩路方向，直接撞上曾女自小客車的右側，整個人跌入轎車底盤下，經路人發現將車抬起救出柯男。

警方表示，柯男頭部受到重創，已失去生命跡象，經送中港澄清醫院急救，仍因傷重不治；警方認肇事的曾婦涉嫌過失致死罪將肇事，10日報請台中地檢署檢察官及發醫相驗。

警方強調，經檢、警與法醫相驗後，即召開臨時偵查庭；偵訊中曾婦坦承違規右轉，檢察官諭令將曾婦限制住居，讓她回去與死者家屬談和解事宜。

(中時 )