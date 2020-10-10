台灣知名網紅、同時是AV女優的吳夢夢，因為在付費平台SWAG拍攝「動作片」爆紅，之後還前往日本發展，人氣看漲，不過吳夢夢上傳到SWAG的影片，被網友下載後在網路流竄、許多人在群組分享，當時她曾說要提告，直到最近真的有一名網友，表示「被吳夢夢告了」，因此上網問大家「有人也跟我一樣被告了嗎」？

男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文，表示自己被吳夢夢告了，求償5萬元和解金，男網友說當初是朋友將影片私下傳給他，再轉發到謎片群組分享，沒想到真的遭到提告；臉書版主留言「我記得名單有我」，表示自己只是被點名，還有一名黃姓網友也回覆，名單裡也有自己，只是目前（10日）還沒收到傳票。

SWAG平台分享許多愛情動作片，不過必需付費才能觀賞，因此有許多好心網友會下載並自行外流，讓沒有付費的網友也能看，私自外流的行為引起吳夢夢不滿，主張擁有著作權，將會針對外流的網友提告，曾在網路掀起熱議，只是原本以為會沒事的網友，真的收到傳票。

提告風波讓吳夢夢再次成為話題，不少網友認為「本來就不能流出」、「被告很正常」、「有營利啊，所以你看盜版被告了」，其他網友則表示，「建議來個粉絲和解系列」、「光看縮圖就不想花錢了」、「謎片群還被出賣，這群不可久留」、「看縮圖就不想花錢」。

(中時新聞網)