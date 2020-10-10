趁著中秋連假，楊梅1名謝姓女子在家中訂購生活用品，9日卻接到客服人員電話，說她「多訂了12組」，要是不處理將會依網路定價扣款，接著又有自稱銀行專員的男子，來電要求至ATM前依指示操作，幸虧機靈的超商店員報警求助，才成功阻擋詐騙案發生。

事發當天，謝女先是接到購物網站客服電話，除告知多訂12組商品外，還提供刷卡銀行客服電話，佯稱將有銀行人員協助處理。沒多久，1名自稱銀行專員的男子來電，要求她到ATM前依指示進行，由於謝女神情緊張又手持手機操作ATM，超商店員察覺不對便報警求援。

楊梅分局富岡派出所警員鄒聖樺獲報後，派遣警員林泫淏、蔡賀年到場了解，當時謝女正與歹徒通話，詢問後才確認此為詐騙集團冒用知名公司，以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成12筆分期付款，要求訂戶前往ATM解除分期設定」的詐騙手法，謝女才恍然大悟，不斷地向員警致謝。

分局長黃富村表示，近年網購詐仍層出不窮，民眾網購時千萬要慎防。同時提醒民眾，ATM沒有解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，並鼓勵民眾下載「165反詐騙App」，掌握最新詐騙資訊，也可下載「Whoscall App」過濾不明來電，避免因接獲詐騙集團電話而落入詐騙陷阱。

警方指出，將持續利用LINE警民群組及FB等通訊軟體向民眾宣導，並呼籲民眾遇有疑似詐騙情形，應保持冷靜、細心求證，撥打165或110專線報案查證，保障生命及財產安全。

(中時 )